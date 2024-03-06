شكرا لقرائتكم خبر عن الأخ سند فى الدنيا.. علاقة عصام عمر وأحمد داش في مسار إجبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة الأخ مع شقيقة دائما قائمة على الحب و التقدير والاحترام والسند لأن الأخ السند الكبير في الدنيا، وهذه العلاقة سوف نشاهدها بين الشقيقان عصام عمر وأحمد داش ونعرف ماذا سوف يدور وقت عرض مسلسل مسار إجبارى ضمن مسلسلات رمضان 2024، وماذا سوف يجرى بينهما في السياق الدرامى.

وأعلنت قنوات الحياة وCBC وON، عن عرض مسلسل مسار إجبارى بطولة النجمين أحمد داش وعصام عمر خلال شهر رمضان 2024 عبر شاشاتها.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه فى إطار دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين اللذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.