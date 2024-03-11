مسلسل سر إلهى بطولة روجينا بقائمة التريند قبل عرضه على cbc

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا التريند قبل عرضه على قناة سى بى سى، حيث ينتظر الجمهورالعمل، خاصة بعدما كشف البرومو الرسمي عن اتهام نصرة (روجينا) في جريمة قتل ودخولها السجن خلال أحداث المسلسل المقرر بدء أولى حلقاته اليوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل حصريا على قناة CBC.



سر الهي

وكانت مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، وإخراج رؤوف عبد العزيز، تصدر تريند مواقع السوشيال ميديا، والأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للمسلسل، وكذلك الأغنية الدعائية للعمل، قبل بدء عرض أولى حلقاته.

وكانت طرحت منصة watch it، البرومو الدعائي الرسمي لمسلسل "سر إلهي" للنجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني عبر شاشات قنوات CBC.

وتظهر روجينا في البرومو الرسمي لمسلسل "سر إلهي" بمشاهد مليئة بالغموض والإثارة والتشويق، حيث توجد لقطات من دخولها السجن ونزول قبر وصراعات مع العديد من الشخصيات بسبب طيبتها في البداية إلى أن تتغير شخصيتها بعد دخولها السجن، كل ذلك في خليط فني متنوع، يقدمه المخرج رؤوف عبد العزيز، هذا إلى جانب العديد من مشاهدة الأكشن والإثارة ودخولها نصر القبر، الأمر الذي خلق من التساؤلات حول ماذا تفعل نصرة؟

وأظهر البرومو جبروت مي سليم ومراد مكرم، ومدى التحول الذي طرأ على شخصية نصرة في بداية البرومو وتغييرها تماما في نهاية، كما قالت مي سليم "نصرة اللي دخلت السجن غير نصرة اللي خرجت منه"، هذا إلى جانب جرعة إثارة تشويق حول جريمة قتل تحدث بالعمل ويتم الكشف عنها خلال أحداث المسلسل .

كما تضمن البرومو العديد من الصراعات بين النجوم الشباب وتنويه بوجود العديد من الأزمات بينهم والتي سيتم الكشف عنها على مدار حلقات المسلسل المقرر عرضه في رمضان الذي يفصلنا عنه 48 ساعة.

وكشف البرومو عن تناول المسلسل العديد من القضايا في أحداثه ما بين مشاكل عائلية وأخلاقية حيث دائما ما يبهرنا الثاني النجمة روجينا، المخرج رؤوف عبدالعزيز، بتقديم أعمال مختلفة تناقش القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري، وتبحث عن المضمون الجيد والهادف الذي يقدم دراما مؤثرة في كل البيوت المصرية.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.