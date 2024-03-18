شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8.. مشاكل جديدة تواجه يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة قيام عمر (خالد شباط) بالذهاب إلى فريد (حازم إيهاب) وإبلاغه أنه موافق بالعمل معه فى الديب ويب، ولكن بشروط ألا يبيع أشياء مضرة، ثم تقابل جميلة (بسنت أبو باشا) صديقها (يوسف إبراهيم) والذى يخبرها أن بسنت تتحدث عنها بالسوء دايمًا، ويحاول إقناعها بالخروج ليلاً معه ومع أصدقائه.

ويجد بهجت (يحيى الفخرانى) العديد من المشاكل فى السنتر، ويقوم بالحديث مع عبد البديع (هشام إسماعيل) حول مشكلة الطالب الذى أرسل صورًا غير لائقة إلى زميلته، فضلاً عن إيجاده أحد الطلاب مصابا بنوبة صرع بسبب معاملة زملائه له.

وشهدت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7 قيام عمر (خالد شباط) بترك المنزل والبقاء برفقة صديقه أسامة (أحمد كمال أبو رية)، بينما يقوم بهجت (يحيى الفخرانى) بتولى إدارة السنتر، وأثناء وجوده هناك يأتى له مصطفى (عمرو صحصاح) ليخبره أن هناك إحدى السيدات تشتكى بسبب قيام أحد الطلاب بإرسال صور غير لائقة على هاتف ابنتها.

‎يذكر أن مسلسل عتبات البهجة الذى يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، يقوم ببطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عمرو صحصاح، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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‎يعرض مسلسل عتبات البهجة يوميًا خلال النصف الأول من رمضان فى تمام الساعة 6:15 حصريًا على شاشة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وتأتى الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرا.