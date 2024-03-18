شكرا لقرائتكم خبر عن عتبات البهجة الحلقة 8.. محسن منصور يطلب الزواج من هنادى مهنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقابل عرفان (صلاح عبد الله) صديقة قديمة له، خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة، والتى تنصحه بضرورة شراء محل له ليبيع من خلاله الأعشاب والادوية الخاصة به، كما وعدته بمساعدته فى تسويق تلك المنتجات.
يذهب حنفى (محسن منصور) إلى نعنانة (جومانا مراد) ويطلب منها الزواج من شقيقتها فلة (هنادى مهنا)، ولكن تستغرب نعنانة بسبب زواجه بالفعل، ولكنه يخبرها أنه مستعد للتخلى عن أى شخص مقابل أن يحقق لفلة ما تريد.
وكانت الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة شهدت قيام عمر (خالد شباط) بالذهاب إلى فريد (حازم إيهاب) وإبلاغه أنه موافق بالعمل معه فى الديب ويب، ولكن بشروط وأن لا يبيع أشياء مضرة، ثم تقابل جميلة (بسنت أبو باشا) صديقها (يوسف إبراهيم) والذى يخبرها أن بسنت تتحدث عنها بالسوء دايما، ويحاول إقناعها بالخروج ليلا معه ومع أصدقائه.
يجد بهجت (يحيى الفخرانى) العديد من المشاكل فى السنتر، ويقوم بالحديث مع عبد البديع (هشام إسماعيل) حول مشكلة الطالب الذى أرسل صورا غير لائقة إلى زميلته، فضلا عن إيجاده أحد الطلاب مصابا بنوبة صرع بسبب معاملة زملائه له.
أبطال مسلسل عتبات البهجة
مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة
عتبات البهجة الحلقة 8
محسن منصور مع جومانا مراد
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