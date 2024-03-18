شكرا لقرائتكم خبر عن عتبات البهجة الحلقة 8.. محسن منصور يطلب الزواج من هنادى مهنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقابل عرفان (صلاح عبد الله) صديقة قديمة له، خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة، والتى تنصحه بضرورة شراء محل له ليبيع من خلاله الأعشاب والادوية الخاصة به، كما وعدته بمساعدته فى تسويق تلك المنتجات. يذهب حنفى (محسن منصور) إلى نعنانة (جومانا مراد) ويطلب منها الزواج من شقيقتها فلة (هنادى مهنا)، ولكن تستغرب نعنانة بسبب زواجه بالفعل، ولكنه يخبرها أنه مستعد للتخلى عن أى شخص مقابل أن يحقق لفلة ما تريد.

وكانت الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة شهدت قيام عمر (خالد شباط) بالذهاب إلى فريد (حازم إيهاب) وإبلاغه أنه موافق بالعمل معه فى الديب ويب، ولكن بشروط وأن لا يبيع أشياء مضرة، ثم تقابل جميلة (بسنت أبو باشا) صديقها (يوسف إبراهيم) والذى يخبرها أن بسنت تتحدث عنها بالسوء دايما، ويحاول إقناعها بالخروج ليلا معه ومع أصدقائه.

يجد بهجت (يحيى الفخرانى) العديد من المشاكل فى السنتر، ويقوم بالحديث مع عبد البديع (هشام إسماعيل) حول مشكلة الطالب الذى أرسل صورا غير لائقة إلى زميلته، فضلا عن إيجاده أحد الطلاب مصابا بنوبة صرع بسبب معاملة زملائه له.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

‎يذكر أن مسلسل عتبات البهجة الذى يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، يقوم ببطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عمرو صحصاح، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

‎يعرض مسلسل عتبات البهجة يوميًا خلال النصف الأول من رمضان فى تمام الساعة 6:15 حصريًا على شاشة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وتأتى الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرا.