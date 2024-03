شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. أمير كرارة يدخل فى عداوة جديدة مع محمد لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بمشهد دخول ياسين (أمير كرارة) وسامية (ميرنا جميل) منزل الأخيرة، ويجد المعلم سعيد (محمد لطفى) متواجدًا في المنزل، حيث إنه يطارد سامية طوال الوقت ويريد الزواج منها بأى طريقة وبمجرد خروجه من السجن جاء ليطلبها للزواج مرة أخرى.

يتحدث المعلم سعيد مع ياسين ويخبره بأنه كبير المنطقة وتتحدث معه سامية بشكل ساخر ليرفع ليده لصفعها إلا أن ياسين أوقفه وأمسك يده وسط سعادة من سامية، ولكن المعلم سعيد يضع ياسين في ذهنه بعد هذا الموقف، ويقرر قطع عيشه في الصيدلية التي يعمل فيها، حيث ذهب ياسين إلى الصيدلية ليجد مالكها يخبرها بأنه لم يعد يريد أحد لمساعدته.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل بيت الرفاعى، هروب ياسين من منزل عائلته الجديد رغم اعتراض أخيه يحيى (تامر نبيل)، وفى نفس الوقت تصل الشرطة إلى المنزل، ويكشف الضابط أنه حضر ليس من أجل ياسين (أمير كرارة) وإنما للقبض على يحيى بعد ظهور أدلة جديدة فى قضية تسهيل هروب أخيه ياسين.

ويكشف الضابط أن السيارة النقل التى صدمت عربة الترحيلات وهرب منها ياسين، هى باسم عائلة الرفاعى، ولذلك فهناك أمر بالقبض على يحيى وتحبسه النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق، ويظهر فاروق فى قسم الشرطة ويعرض على أبناء عمه المساعدة والعودة للعيش فى المنزل مرة أخرى ولكن جمالات (رحاب الجمل) ترفض بعدما طردهم من منزلهم وأهانهم.

وتتصل جمالات بياسين وتخبره بما حدث وأن يحيى تم القبض عليه ومحتمل يعاقب بالحكم سنة سجن، وعلى الفور يفكر ياسين في تسليم نفسه لإخراج أخيه من الورطة التي دخل فيها بسببه ويطلب من سامية الذهاب معه إلى القناطر للانتهاء من أمر ما، وفى نفس الوقت تتصل سامية بوالدة ياسين، ليلى (صفاء الطوخي) وتخبرها على ما يفكر فيه ياسين.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.