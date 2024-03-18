شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. "عايدة" تبدأ مخططها لأخذ حق والدها وشقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، توعد "عايدة" غادة عبد الرازق لمن تسبب في قتل شقيقها " غادة عبد الرازق، ووعدت والدها "حسن ضرغام" أحمد ماهر وزوجة شقيقها "على" محمود عبد المغني

وطلبت "عايدة" من "عفاف" زوجة شقيقها "على" أن تطلب من ابنها أن يذهب للشركة لكى يتعلم كل شيء حتى يحل مكان والده بعد ذلك وهذا تنفيذاً لوصية "على" محمود عبد المغني، فيما جلس "مصطفى" محمد على رزق بجوار والدها يقرأ القرآن.

واختتمت الحلقة بحديث دار بين "عايدة" و "ريمون"، تحدثت معه بإنها لم تسأله أبدا عن تفاصيل حياتها عندما جاء للعمل معها، وأنه دخل السجن بسبب قضية قتل خاطئ، وأخبرها بأنه معها في أي شيء، ولكنها أخبره بأن ما ستطلبه منه ممكن يعيده للسجن مرة أخرى.

وشهدت الحلقة أيضا تحسن الحالة الصحية لـ "حسن ضرغام" أحمد ماهر، ولكن نزيف المخ تسبب في إصابته بشلل نصفي وجلوسه على كرسي متحرك، ووعدته ابنته "عايدة" غادة عبد الرازق بأنها ستعيد حقه وحق شقيقها الذى قتل "على" محمود عبد المغني.

انتقل المشهد إلى "شوقي" عماد صفوت وزوجته "فاطمة ضرغام" سامية عاطف، وتحدث معها بما حدث من شقيقتها "عايدة" بعدما قامت بتوبيخه، وأخبرته أنها لم تخطئ لأنها شركة والدها وكان ممكن الكلام ده يزعل لو كانت بتقولى أنا مثلا بحكم إنى اختها وليا زيها.