بعد خطوبته بأسابيع .. مسلم يعلن فسخ خطوبته من يارا تامر

ميرنا وليد - بيروت - فسخ الفنان المصري مسلم خطوبته من يارا تامر بعد أيام قليلة من خطوبتهما وكتب في منشور له عبر حسابه :"خلصت خلاص"

وكشفت يارا تامر خطيبة الفنان مسلم، عن حقيقه انفصالهما، وكتبت يارا تامر عبر حسابها : "الحمد لله إن كل حاجة بانت بدري.

. جت بسيطة".

وكانت مؤدي المهرجانات مسلم، قد احتفل مؤخرا بخطوبته على يارا تامر، وهي فتاة من خارج الوسط الفني في قصر البارون،

يذكر أن مسلم أعلن طلاقه من ميكا البغدادي في كانون الأول الماضي، بعد زواج استمر لعامين تقريباً، واعلن ذلك في منشور له وعلق كاتباً ": الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن" .