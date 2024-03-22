أحمد سعد يطرح أغنية يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "ملناش غير بعض" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة بعنوان "ملناش غير بعض"، من المسلسل المصري "بدون سابق إنذار"، الذي سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.



وأغنية "ملناش غير بعض" من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، و توزيع محمد عاطف الحلو، و تقول بعض كلماتها :

"الحب لما يقل كل العيوب بتبان

حبة بحبة نمل نقفل ما بينا بيبان

إحنا الحياة بينا يا دوب متلصمة

بيني وبينك اللي بين أرض وسما

لو نمشي خطوة ولا نطلع سلمة

نرجع مكانا ودي الحقيقة المؤلمة"