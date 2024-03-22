ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة بعنوان "ملناش غير بعض"، من المسلسل المصري "بدون سابق إنذار"، الذي سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.
وأغنية "ملناش غير بعض" من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، و توزيع محمد عاطف الحلو، و تقول بعض كلماتها :
"الحب لما يقل كل العيوب بتبان
حبة بحبة نمل نقفل ما بينا بيبان
إحنا الحياة بينا يا دوب متلصمة
بيني وبينك اللي بين أرض وسما
لو نمشي خطوة ولا نطلع سلمة
نرجع مكانا ودي الحقيقة المؤلمة"
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يطرح أغنية يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "ملناش غير بعض" - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.