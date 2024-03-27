ناصر فقيه يبدي رأيه بأداء عادل كرم في " نقطة إنتهى "

ميرنا وليد - بيروت - عبر المخرج اللبناني ناصر فقيه عن رأيه بأداء الممثل ومقدم البرامج اللبناني عادل كرم في مسلسل "نقطة إنتهى" الذي يعرض في شهر رمضان الحالي.

وكتب فقيه على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"يمكن شهادتي بعادل كرم مجروحة بس ما فيني وبكل مهنية وصدق ما قول انو ممثل عالي جداً. نقل أسلوبه السهل الممتنع بالكوميديا الى الدراما وبهدوء عم يثبت حالو عمل ورا عمل. عم يلعب شخصيته بنقطة انتهى بحرفة وبعيد عن الابتذال والنمطية، وقدر يخلق الغموض المطلوب للشخصية. العمل جيد وبيستحق المتابعة."

العمل من بطولة مجموعة من الممثلين، منهم عابد فهد، عادل كرم، ندى بو فرحات، أنس طيارة، خالد السيد، جورج شلهوب، بياريت قطريب، رولا بحسون، ميرنا المير، تيم عبد العزيز، كتابة فادي حسين وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة الصبّاح.

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