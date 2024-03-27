شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 2.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 2 بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC فى تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

"الغيرة" نار تغلى فى قلوب صديقات فراولة "نيللى كريم" بسبب نجاحها وكفاحها، فقررن أن يضعونها في موقف محرج، من خلال طلبهن منها قراءة الفنجان، كما كانت تفعل والدتها، وأنها ستتقاضى ثمن ذلك، وذلك خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة "DMC".

بحيلة ذكية، قررت فراولة أن تقرأ الفنجان لصديقتيها، فأوقعت بينهما، فقالت لإحداهن إنها مرتبطة بشخص برج الجوزاء ومتقلب، وحذرتها منه، كما أن لها صديقة تحسدها.

فى رسالة غير مباشرة، وجهها الدكتور إبراهيم "صدقي صخر" الذى يؤدى دور طبيب نفسى، إلى الطفلة "لارا" خلال عيد ميلادها، بطلبه أن تركز في اهتماماتها التي تحبها مثل التنس وأهداها مضربا، كما طلب منها التخلص من الاهتمام بالشكل أكثر من المضمون والاهتمام بزيادة المتابعين على مواقع التواصل، ووصفه بأنه "كلام فاضى".

بطريقتها الكوميدية أرشدت سامية سوشيال "شيماء سيف"، زوجين بأن يضربا بعضهما بالقلم، حتى يتصدرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويجمعا أموالا كثيرة، كما ظهرت تقود مجموعة من الشباب يجلسون على أجهزة كمبيوتر يقودون مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتدت فراولة على صاحب الشركة، بعد اكتشافها أن الشيك الذي حصلت عليه مكافأة على عملها بدون رصيد، خاصة وأنه وصفها بأنها "بنت الشركة"، والتي عبرت عن أنها ترفض ذلك المصطلح وتعتبره شتيمة، وفي نفس الوقت تم القبض عليه دون معرفة الأسباب.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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