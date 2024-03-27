شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 2، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، فى تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

انتهت الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين بطلاق رانيا يوسف من شريف منير، وذلك بسبب عدم تسلم زوجته ياسمين شيكات من عميل طلب حملة إعلانية بمبلغ كبير، وتم الانتهاء منها، ورفض العميل إعطائهم المبلغ المتفق عليها بسبب خلل بالاتفاق.

وبدأت المشاكل عندما حضر أدهم صاحب شركة دعاية وإعلان "شريف منير"، وزوجته ياسمين شريكته في الشركة "رانيا يوسف"، في مسلسل بقينا اتنين اجتماع مع عميل في الشركة طلب حملة إعلانية لشركته، وتبين أنها لم تكن على المستوى المطلوب وتشاجر أدهم وترك الاجتماع وطالب من ياسمين التوصل إلى اتفاق معه.

وذهبا إلى المنزل في عيد زواجهما الـ25 وتشاجر على باب المنزل بسبب عدم أخذها شيكات بمبلغ الإعلانات من العميل قبل بدء الحملة الإعلانية، وطلبت منه الطلاق، وهو يفتح باب المنزل، وقرر طلاقها، وفي الوقت نفسها حضر عائلته حفل لعيد زواجهما، ولكن يتفاجأ أهلهما بطلاق ياسمين من أدهم أمام أعينهم، وتنتهى الحلقة الأولي.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.

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