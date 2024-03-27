شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: لا أحب كلمة منافسة وجميعنا نتشارك من أجل إسعاد الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم ياسر جلال، لـ الخليج 365، لا أحب كلمة منافسة، لسنا فى سباق، نحن نتشارك فى إسعاد الجمهور المصرى والعربى، ولدى قناعة فى عملنا بأنه لا يوجد رقم واحد ولا اثنين وثلاثة، فى عملنا نتحد جميعا من أجل إسعاد الجمهور، كل عمل له لونه وطعمه ومذاقه، وكل مسلسل يقدمه زميل يبذل فيه جهدا يشكر عليه، وكل فنان يجتهد، وفى النهاية التوفيق على الله، والمهم هو أن يؤثر العمل فى الجمهور.

وأضاف ياسر جلال أن كريم عبد العزيز نجم كبير ونجم جيلنا، والمسلسل يضم الكاتب كبير عبد الرحيم كمال، والمخرج بيتر ميمى، ونجاح كريم عبد العزيز هو نجاح لنا جميعا.

يعد مسلسل جودر واحداً من الأعمال ذات الطابع الخاص، والذى يتمتع بأجواء تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية "جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار".

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان