شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة الحلقة 2.. كيف تحولت فكرة هرتزل لواقع بمساعدة حاييم وايزمان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل مليحة استكمال الجد (سامى مغاورى)، حديثه لحفيده عن بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، حيث أخبره أن هرتزل الذى نادى بإقامة دولة لإسرائيل على أرض فلسطين توفى عام 1904، بعد أن زرع فكرته الشيطانية، ولكنه ترك تلاميذه لرعايتها.

وتابع مغاورى أن أحد هؤلاء التلامذة كان حاييم وايزمان، الذى ساعد الإنجليز فى تطوير المتفجرات وقت الحرب العالمية الأولى، وكان صهيونيا، وجمع كبار اليهود، وأصحاب المال والسلطة من أجل تحويل فكرة هيرتزل لواقع، ومن أجل جعلها واقع كانوا يحتاجون إلى قوة عظمى تحميها، وبدأ اليهود إقناع حكومة بريطانيا باعتبارها أكبر قوة في العالم.



مليحة الحلقة 2

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.