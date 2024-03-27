شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة الحلقة 2.. عصابات مسلحة تقتل والد ووالدة مليحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 2 من مسلسل مليحة تعرض مكان تواجد مليحة (سيرين خاص) في ليبيا لعصابات ملثمة ومسلحة بعد تفجير المكان، وقيامهم بقتل والدها (مروان عايش)، ووالدتها (روفى الشناط)، أثناء تفكيرهم فى أخذ أوراقهم ومغادرة ليبيا، لتقوم مليحة وجدها وجدتها بدفنهما داخل إحدى المقابر في ليبيا.

وكانت الحلقة 2 من مسلسل مليحة شهدت حدوث انفجار كبير فى منطقة الحدود المصرية الغربية مع ليبيا، حيث تقيم مليحة (سيرين خاص)، برفقة أسرتها، وسبب ذلك الانفجار حريق هائل في المنطقة وتحاول مليحة أن تنجو بنفسها وبعائلتها.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



وفاة والدة مليحة



ملبحة وعائلتها



عائلة مليحة