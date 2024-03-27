شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 17.. نور إيهاب تبلغ سليم الترك بسرقة ريهام حجاج لنقوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج الكثير من الأحداث المثيرة، حيث ذهب علي - سليم الترك، لمنزل فرح - نور إيهاب، حتي يعطيها المخدرات التي طلبتها منه، وكشفت له فرح أنها تعرف موضوعه مع راندا وسرقة نقود أمها، وهنا يستنتج علي أن راندا هي من قامت بسرقة النقود من منزله، ولكن نفت فرح ذلك، وقالت له إن صدفة - ريهام حجاج، هي من قامت بسرقته.

وخلال أحداث الحلقة السادسة عشر عندما علمت هالة - سلوى خطاب، أن ابنتها فرح - نور إيهاب، مع صدفة - ريهام حجاج، في منزلها، ذهبت على الفور بصحبة أحد رجالها، والذي دخل عليهم وهو يرفع سلاحه، وقامت هالة بتوبيخ صدفة، وأمرتها أن تبعد عنهم وعن بناتها وحاولت أخت صدفة - رحاب الجمل، أن تلطف بينهم ولكن لم تسمح لها هالة.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز. كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.



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