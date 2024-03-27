شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: توثيق أرشيفنا الفنى ضرورة وليس رفاهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة بشرى إن مشاركة الفنانين فى مشروع توثيق الأرشيف الفنى والشخص أصبح ضرورة وليس رفاهية فى ظل التطور التكنولوجى حول العالم وأوضحت بشرى فى تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أنها تحضر الكثير من المؤتمرات والمناسبات حول العالم فى دور متقدمة فى مجال التكنولوجيا والإنترنت.

واستطردت: "بقيت أشوف حاجات وأسمع حاجات كتير جدا فتحت عينيا على أهمية التوثيق وأهمية حفظ المادة الخاصة بينا بعيدا عن أي عمل مؤسسي".

وأكدت بشرى على أن كل فنان له دور ومسئولية تجاه تراثه ومشواره وإسهامه فى مجال الفن، وعليه أن يسارع بالمشاركة في توثيق والحفاظ على هذه الذكريات موضحة:" لازم نوثق نفسنا بنفسنا وآن الآوان عشان نلحق الركب العالمى ونتفادى إن حد تانى يتكلم عن لساننا أو يحكى حكاياتنا".



وأوضحت بشرى أهمية التوثيق لحفظ ذكريات البدايات، خاصة أنه مع التقدم تضيع المواد من صور وأوراق، وفى ظل أن العالم متجه نحو الطاقة النظيفة وحماية البيئة فعالم الورق سوف ينقرض.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.