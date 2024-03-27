شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 17.. عايدة تبحث عن المخدرات فى شركة شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل صيد العقارب الحلقة 17، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، بأحداث مختلفة، بعدما قامت "عايدة" غادة عبد الرازق بخطف السكرتيرة "دينا" والتى اعترفت لها بأن من قام بتحريضها على سرقة أوراق شحنة أوكرانيا هو "شوقي" عماد صفوت.

وطلبت من "ريمون" والرجال البحث عن المخدرات فى مكان شركة "على" محمود عبد المغني، التى لم يعلم بها والده، ولكنهم لم يجدوا أثرا لأي شىء، كما أحضر لها "سامح" مايكات تقوم بتركيبها فى شركة الغول لبدء التصنت عليهم.

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب، تلقى "إسماعيل الغول" رياض الخولي، اتصالاً هاتفياً يفيده بأن مخزن السويس تم حرقه وبه بضاعة ثمنها 4 ملايين جنيه.

وحضر بنفس اللحظة "ماركو" أحمد الشامي، وأخبره أنه صديق ابنه "سامح" أحمد ماجد من أوكرانيا، وأخبره "ماركو" بأن ابنه اتفق معه على 10 مليون دولار مقابل المخدرات التى ارسلها له، وقد حصل على 5 ملايين دولار وهناك 10% لصالح "سامح" وأخبره بأنه يريد باقى المبلغ وهو 4 ملايين دولار.

وحاول "إسماعيل" أن يشرح له بأن البضاعة لم يتسلمها أصحابها بمصر، ليخبره "ماركو" بأنه غير مسئول عن ذلك، وأنه عليه تجهيز المبلغ والاتصال به، وأخبره بأن حرق مخزن السويس هو المسئول عنه، وأنها مجرد بداية فقط.



