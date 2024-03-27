شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر عن طلاقها: بصراحة ساعات بلقح.. يعنى أموت مجلوطة؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ شقيقتها وفاء عامر عندما وصفت طليقها محمد عزالعرب بأنه "شخص كويس"، كانت توجه رسائل للناس، موضحةً: "بعد الانفصال، رفضت الحديث عن الأمر تماما، لأنى طول عمرى محبش إن حياتى الشخصية تبقى على المشاع".

وأضافت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتى النهار والمحور: "دايما عندى مساحة من الخصوصية أحب أن أحترمها، فعندما قالت وفاء عامر إنه إنسان جيد، كانت محقة، وإلا لم أكن لأرتبط به من البداية".

وتابعت الفنانة: «أما سبب الخلاف، فإننا سأكرر ما قلته لياسمين عبدالعزيز وتعرضت للانتقاد بسببه وهي الناس ملهاش علاقة أنتم اتطلقتوا ليه، ربنا يسعدك ويسعده ويعملكم الخير، وده اللي كنت مستنية الناس يقولوه ليّ، وللأسف طالته انتقادات وأنا كذلك، ومازلنا نتعرض للانتقادات حتى هذه اللحظة، والمشكلات بيننا بدأت بعد سنة من حدوث الانفصال».



وقالت آيتن عامر، إنّها كانت مخطوبة وتم فسخ الخطبة بسبب الخيانة، مؤكدةً أن طليقها محمد عزالعرب لم يخونها.

وعلقت على مقطع الفيديو المثير للجدل والذي كتبت معلقة عليه "لما صحابك يعرفوا إنك رجعتِ سنجل"قائلة: «هذا الفيديو كان جزءً من فيديو كليب وعشان نطلع تريند لازم نستخدم توصيفات يستخدمها الجمهور المستخدم، وفي الأغنية كنا نستهدف حالات الانفصال وطلبات الإكسات بحذف الأقارب مثل أبناس الخالة وأبناء العمة من قائمة الأصدقاء على فيسبوك، وبالتالي لما ننزل أغنية أو مسلسل بنبتدي نلعب بالمشاهد والأغاني حسب الحالات التي نستهدف الجمهور بها».

وواصلت: "اتقال إني كنت بلقح في الفيديو ده زي ما بيتقال على كل بوست أغنية، وبصراحة في حاجات أنا بلقح بيها وفي أحيانا حاجات مبلقحش بيها، يعني أموت مجلوطة؟! مش لازم أنفس عن نفسي؟! مش دي مساحتي الشخصية؟!".



