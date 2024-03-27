شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. عايدة تستعين بالضابط شريف بعد علمها بسفر سامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 17، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، حيث أرسلت "عايدة" غادة عبد الرازق "حمدان" للتأكد من هروب "سامح الغول" لخارج مصر، من الشخص الذى يعمل فى الهجرة غير الشرعية، ليؤكد لها المعلومة.

واتصلت "عايدة" بالضابط "حسام" كريم محجوب لمعاونتها فى التأكد أن "سامح" غادر مصر أم لا، ورحب بذلك وقرر أن يحاول بطريقته أن يستعلم عن هذا الأمر.

وبدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب، بعدما قامت "عايدة" غادة عبد الرازق بخطف السكرتيرة "دينا" والتى اعترفت لها بأن من قام بتحريضها على سرقة أوراق شحنة أوكرانيا هو "شوقي" عماد صفوت.