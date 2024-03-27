شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. مجدي يزرع مايكات تصنت فى مكتب رياض الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 17، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، حيث اتفقت "عايدة" غادة عبد الرازق، مع "ممدوح" مجدي بدر، أن يقوم بتركيب المايكات داخل مكتب "إسماعيل الغول" رياض الخولى، لكى تستطيع أن تتصنت على كل ما يدور به، ووافق على ذلك.

وبدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب، بعدما قامت "عايدة" غادة عبد الرازق بخطف السكرتيرة "دينا" والتى اعترفت لها بأن من قام بتحريضها على سرقة أوراق شحنة أوكرانيا هو "شوقي" عماد صفوت.

وطلبت من "ريمون" والرجال البحث عن المخدرات فى مكان شركة "على" محمود عبد المغني، التى لم يعلم بها والده، ولكنهم لم يجدوا أثرا لأي شىء، كما أحضر لها "سامح" مايكات تقوم بتركيبها فى شركة الغول لبدء التصنت عليهم.

وتقابل "شريف" محمد نجاتي مع "عايدة" غادة عبد الرازق، وسألته عن بعض الأشياء التى تخصه مثل عمله وأهله وعدم زواجه.