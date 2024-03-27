شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 2.. فرصة عمل لنيللى كريم بشركة العميل الصينى بمرتب خيالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة dmc، زيارة فراولة (نيللي كريم) لوالدها مرزوق (حجاج عبد العظيم) في السجن ودار نقاش حاد حول بيع المنزل قبل رفضه، إلا أن فراولة تطالبه بحقها في البيت لأنها تحتاج إلى أموال في هذه الفترة، لكنه طردها.

وبعد إغلاق الشركة التي كانت تعمل بها وسجن مديرها، ترغب فراولة في إيجاد عمل بديل، لتنصحها علا رشدي باغتنام فرصة العميل الصيني "يانج" حيث إنه عرض عليها العمل في وقت سابق.

وأجرت فراولة زيارة لمقر الشركة الخاصة بالعميل الصيني للبحث عن فرصة عمل، ليعرض عليها لها فرصة عمل بمرتب خيالي.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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