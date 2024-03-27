شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى وأحمد الشامى والمخرج أحمد مدحت يقدمون العزاء فى والدة خالد حماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة عدد من نجوم الفن، لتقديم واجب العزاء إلى الموسيقار خالد حماد في وفاه والدته، منهم هاني رمزى وأحمد الشامي والمخرج أحمد مدحت، والفنان أحمد زعيم والشاعر محمد عاطف والموسيقار أشرف محروس والموزع محمد نزيه والمخرج أشرف فائق.

وبدأ عزاء والدة الموسيقار خالد حماد في وفاة والدته بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، وكان دكتور محمد العدل والفنان محمد عز والفنانة لقاء سويدان أول الحاضرين.

وفي سياق آخر، يشارك الموسيقار خالد حماد في السباق الرمضاني الحالى 2024، بتقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل "إمبراطورية ميم"، بطولة النجم خالد النبوى، والذي يجدد التعاون معه، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل "راجعين يا هوى" في موسم 2022.

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.



هاني رمزى



أحمد الشامي والمخرج أحمد مدحت



عزاء في والدة خالد حماد