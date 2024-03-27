شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 2.. أول لقاء للدكتور إبراهيم ونيللى كريم عنوانه "الإعجاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة dmc، جلسة بين فراولة والشخص الصيني "يانج" صاحب الشركة التي تعمل بها حول طبيعة العمل لديه.

وتقابل الدكتور إبراهيم وفراولة في أول تعارف بينهما بعد واقعة إنقاذ الفتاة من الانتحار في الحلقة الأولى من المسلسل، وشدت طريقة فراولة في الحديث، الطبيب النفسي الذي ظل ينظر لها بإعجاب.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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