تحرش واتجار بالجنس.. ما علاقة الأمير هاري بفضيحة ديدي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ورد اسم الأمير هاري في وثائق المحكمة المتعلقة بدعوى قضائية بقيمة 30 مليون دولار، تزعم أنّ شون “ديدي” كومز هو معتدٍ جنسي على الرجال والنساء، حسبما كشفت صحيفة MailOnline اليوم الاربعاء.

وفي التفاصيل، رفع المنتج رودني “ليل رود” جونز دعوى قضائية ضدّ ديدي اتهمه فيها بـ”المضايقة غير المرغوب فيها والتحرش والاتجار بالجنس”، وادّعى وجود “ارتباط” بين النجم ودوق ساسكس ونجوم آخرين منحوه هو ورفاقه “الشرعية”.

ويزعم محامو ليل رود أنّ الضيوف انجذبوا إلى حفلات ديدي المزعومة المتعلقة بالاتجار بالجنس بسبب “قدرته على الوصول إلى مشاهير كالرياضيين الشهيرين والشخصيات السياسية والفنانين والموسيقيين وكبار الشخصيات العالمية مثل الأمير البريطاني هاري”، وفقًا لوثائق المحكمة المرفوعة في نيويورك.

ورغم ورود اسم الأمير هاري بالوثائق، لا تشير أوراق المحكمة إلى تورطه في أي مخالفة أو نشاط إجرامي بالاشتراك مع ديدي. والأكيد أنّ دوق ساسكس ليس مدّعياً عليه في هذه القضية، ولم يتمّ تجريمه ولم يرد اسمه سوى مرة واحدة في المستندات.

وكان الأمير ويليام والأمير هاري قد التقيا ديدي وكانييه ويست في حفل أقامه الأميران لشكر جميع الذين شاركوا في “حفلة ديانا” في استاد ويمبلي في عام 2007. ومع ذلك، لم يتمّ ذكر اسم أمير ويلز في وثائق المحكمة. ومن غير المعروف عدد المرات التي التقى فيها هاري بمغني الراب منذ ذلك الحين، أو ما إن كان التقى به في الأساس.