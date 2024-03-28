شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. مقتل بدر الدين الجمالى وحسن الصباح يعلن أنه المتسبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل الحشاشين

حسن الصباح

حسن الصباح

وجاءت المفاجأة ممثلة فى أن هؤلاء الذين سربوا الرسائل لم يكونوا من الجنود وإنما كانوا فتيات هم بنات الرعاة ممن عانوا من قتل أشقائهم وآبائهم ورأوا أن حسن الصباح والسلجوقيين ظلمة.

من ناحية أخرى بدأت الحلقة الـ 17 من مسلسل الحشاشين من خلال اكتشاف حسن الصباح دخانا كثيفا يحاصر غرفته فى قلعة ألموت وما أن فتح الباب حتى وجد أمامه زوجته دنيا زاد هى المتسببة فى تلك النيران، إلا أن جنود حسن الصباح تمكنوا من القبض عليها.

ومع صراخها الشديد على حسن الصباح وتهديدها له، أخبر جنوده بأن يدخلوها غرفتها ويغلقوا عليها الأبواب بكل احترام.

وانتهت الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين بنهاية مثيرة للغاية، ممثلة فى اصطدام حسن الصباح – كريم عبد العزيز – أثناء وجوده فى غرفته بالقلعة من رائحة دخان كثيفة للغاية، وما أن فتح الباب حتى وجد نيرانا بكثافة شديدة أمام الباب لتنتهى الحلقة الـ 16 من مسلسل الحشاشين مع هذا المشهد، الذى ينبأ عن إثارة أكبر خلال الحلقة المقبلة الـ 17 من الحشاشين.

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