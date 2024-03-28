شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2 .. مواجهة نارية بين مروان وليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، المواجهة الأولى بينهما بعد علم الأول بعدم صحة نسب ابنه "عمر" بعد إجراء تحليل الجينات الوراثية، ليفاجئ "ليلي" بنتيجة التحاليل التي تنصدم بشكل كبير وتطالبه بإعادة التحليل مرة أخرى.



صدمة ليلي



مروان وليلي في اول مواجهة

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC فى تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن دراما رمضان 2024.



مروان وليلي



مواجهة مروان مع ليلي

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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