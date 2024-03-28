شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تتصدر تريند "إكس" للمرة الثانية بعد براءتها فى الحلقة 17 بمسلسل حق عرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ◄ مغردون: النجمة تخطت حدود الإبداع وتجسد الشخصية بصدق شديد واحترافية عالية

تصدر اسم النجمة دينا فؤاد تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، حيث تضمنت الحلقة براءة "حنان الغرباوى" التى تجسدها بحرفية دينا فؤاد، من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب والتى دبرها لها "رباح أبو الدهب" الذى يجسده وليد فواز بمساعدة صديقتها "منى" التي تجسدها يمنى طولان.

وأشاد المغردون بعفوية دينا فؤاد وتلقائيتها وتمثيلها الصادق فى المسلسل، مشيدين بأدائها السلسل والبسيط والقريب لشريحة كبيرة من الجمهور، فضلًا عن ابداعها وإتقانها دور "حنان"، والذى تقدمه بحرفية أدت إلى تعاطف المغردين والجمهور معها طوال الأحداث.

وبرعت دينا فؤاد فى أداء مشهد تقبلها خبر البراءة وإخلاء سبيلها، حيث جسدت انفعالات الشخصية بمصداقية شديدة، واتقان مدهش، وكانت فى أفضل حالاتها الفنية، ما دفع رواد موقع "إكس" للاحتفاء بها فور تبرئتها من قبل النيابة.



ويأتى تصدر دينا فؤاد الترند للمرة الثانية إذ سبق وتصدرت الترند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج "#حنان مظلومة حق عرب"، واحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت الحلقة 17 من المسلسل اصطحاب المعلم عبد ربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، حنان الغرباوي ووالدها إلى منطقة المغربلين، وأعلن في وسط الحارة أنها بريئة، وأنها إنسانة شريفة، ولا تشوبها أى شائبة، ليقف عرب السويركي، والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، في حالة ذهول من تجمعهم معا، ويذهب إلى حنان ليعرف منها حقيقة وجودها بجوار عبد ربه وسبب دفاعه عنها لتخبره حنان أنه لم يعد فى حساباتها وطلبت من عرب أن يتركها فى حالها ولا يسأل عنها مرة أخرى وأنها لا تريده زوجا لها، كما يسفر عن مفاجآت عديدة فى الحلقات المقبلة.

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

النجمة دينا فؤاد



تيرند أكس



مشهد من مسلسل حق عرب



مسلسل حق عرب



النجمة دينا فؤاد بمسلسل حق عرب