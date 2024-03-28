شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 17.. خطة انتصار وسلوى خطاب للاستيلاء على أموال شداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا متطورة، حيث اجتمعت فوز وعدولة سويا وتحدثا بشأن اتحادهما سوياً من أجل الاستيلاء على أموال شداد، بعد أن قرر الزواج من سعادة، كما شهدت الحلقة ظهور عنتر - منذر رياحنة إذ يبلغهما أن خاله الجنتل أكد عليه لمّ جميع أموالهم من أجل شحنة المخدرات الجديدة.

ومن جانبها قالت عدولة - سلوى خطاب: "تروح تبيع كل الأصول بتاعتنا الفيلا والدهب وكل حاجة علشان ندخل فى العملية الكبيرة بتاعة المخدرات".

مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل المعلم الحلقة 17