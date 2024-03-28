شكرا لقرائتكم خبر عن بيرس بروسنان يكشف عن رأيه في آرون تايلور جونسون لشخصية جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم العالمى بيرس بروسنان عن رأيه في اختيار الممثل الشاب آرون تايلور جونسون لشخصية جيمس بوند، وقال أن نجم Tenet سيتولى الدور الأيقوني، بعد عامين من تنحي النجم العالمى دانييل كريج عن سلسلة جيمس بوند.

وقال موقع The Sun، أن الشركة المنتجة عرضت الدور على الشاب البالغ من العمر 33 عامًا: وهم ينتظرون الرد، ومن المتوقع أن يوقع آرون عقده خلال الأيام المقبلة ويمكنهم البدء في الاستعداد للإعلان الكبير".



كان تايلور جونسون مجرد واحد من الممثلين الذين ترددت شائعات عن ترشيحهم لدور العميل السري البريطاني، مع ممثلين آخرين مثل إدريس إلبا وهنري كافيل وريجيه جان بيج أيضًا.



وصرح بروسنان قائلا:" قرأت الأخبار عن احتمالات أن يكون آرون بوند هو جيمس بوند الجديد، لذا سأرفع قبعتي بالتأكيد لهذا الزميل، ويجب أن أخبره أن يكون جريئًا، وأقول له : استمتع بوقت ممتع، وحب الشخصية، وأذهب بها إلى مكان جديد".



يأتي ذلك بعد تقارير تفيد بأن بروسنان كان يدعم زميله الممثل الأيرلندي، كيليان ميرفي، الذي ترددت شائعات عن أداءه هذا الدور، قائلاً إن نجم Oppenheimer "سيقوم بعمل رائع".



بيرس بروسنان