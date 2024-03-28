محمد معز يكشف لـ"الخليج 365" كواليس شخصيته فى"محارب"

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان الصاعد محمد معز، عن سعادته بمشاركته فى "محارب"، كما انه كشف تفاصيل شخصيته بالعمل، وعلاقته بالجمهور والكرو: "كل الكرو ناس جميلة والجمهور أعظم داعم للفنان"، ويشهد هذا العام انطلاقة قوية لكوكبة من الوجوه الشبابية وظهور نجوم صاعدة على الشاشات، وأبرزهم "محارب" الذى يعرض ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني الحالي 2024، بطولة: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، سلوى عثمان، وعفاف شعيب.

مسلسل محارب

مسلسل محارب

وكشف محمد معز، خلال تصريحات لـ"بوابة الخليج 365 الإلكترونية" تفاصيل الشخصية التي يجسدها، قائلاً: "بجسد شخصية "ناصر"، وهو شاب من منطقه شعبيه لديه محل موبايلات شريك فيه، وتصل إليه موبايلات العزازي وقضية القتل، ثم يتورط في مشاكل كثيرة ضمن أحداث العمل ويحاول مع شخص قريب له "مودي" أن يساوم رجل الأعمال، علي ما وجده من تسجيلات وصور بالإضافة إلي تفاصيل مهمه وأجواء مليئة بالإثارة والتشويق فى الحلقات المقبلة".

أضاف محمد معز عن مميزات الشخصية التي يجسدها من وجهة نظره، معلقاً: "أبرز مميزاتها انه شاب بسيط أحلامه وطموحاته محدودة، ولكنه يحلم دائماً بأنه يصبح ذات يوم من الأثرياء، ثم يقع فى صراعات كثيرة، وأثرت بداخلي كونها شخصية قريبة من الواقع والمناطق الشعبية بتفاصيلها وكلامها بشكل عام.

محمد معز

تابع محمد معز حديثه لـ"بوابة الخليج 365 الإلكترونية" عن كواليس "محارب" وفكرة العمل، قائلاً: الكواليس كلها لطيفة والناس جميلة جداً، وأجواء مليئة بالحب والمساعدة والأحترام، وبذلنا مجهود كبير من أجل تقديم عمل يليق بالجمهور، وسعيد بالعمل مع النجم حسن الرداد وهو شخص مميز علي المستوي الفني والإنساني، والعمل مع الكرو بالكامل إضافة عظيمة بالنسبة لي، وفكرة المسلسل من أقوى الأعمال الدرامية التي تمزج بين الكثير من القضايا الواقعية والصراعات المشوقة لدى الجمهور، وتذكرني بالأعمال التي نشأت عليها.

أشار محمد معز فى حديثه، عن ردود أفعال الجمهور على مسلسل محارب، قائلاً: "مبسوط بردود افعال الجمهور علي المسلسل وبشوف تعليقات كثيرة إيجابية، كما أن الجمهور هو العامل الرئيسي علي نجاح النجم وأعظم داعم لفنه، واتمني أن أكون قد ثقتهم وقريب لقلوبهم و دوري بالعمل ينال إعجابهم، وباذن الله القادم يكون أفضل لي.

محمد معز

مسلسل محارب

أعمال محمد معز الفنية

أنطلق محمد معز بشاشات العرض من خلال مشاركته في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، بتجسد دور "إسماعيل"، كما شارك في التمثيل مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، إلى جانب مشاركته في برنامج المواهب "الدوم"، وقد مثل في مسلسل زينهم بدور مدرب الجيم مع احمد داوود وقد نال اعجاب الجميع، ⁠وشارك في فيلم "مين يصدق" مع المخرجه زينه اشرف عبد الباقي.

محمد السيد عبدالمعز، درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والاخراج، من مواليد البحيرة بمدينة دمنهور، وانضم بالمسرح عندما كان يبلغ 5 سنوات، وانطلق من قصر ثقافه دمنهور، ثم انتقل للاسكندرية للتمثيل في عروض مسرحية تجاريه علي مسرح الانفوشي ومسرح عبد المنعم جابر والواي والعديد من المسارح الأخرى في الاسكندرية، ثم انتقل الي القاهرة وقدم عرض النمرود في ٢٠١٦ ضمن مهرجان افاق وأكمل مسيرته في العديد من المسرحيات بالقاهره، بالإضافة إلي التحاقه المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك بالعديد من المسرحيات داخل وخارج المعهد، وحصل على جائزة أفضل ممثل في البحيرة عن عرض اصوات الغموض.

