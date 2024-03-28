شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: الغرب لا يريد تقليده بل يحتاج لأن نقدم له تراثنا المصرى والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم ياسر جلال لـ الخليج 365 إنه لدينا مشكلة دائما وهى أننا نقلد الغرب رغم أنه لا يحتاج إلى أن نقلده، بل يجب أن نستعرض تراثنا العربى والمصرى، وتاريخنا ملىء بالأعمال الأدبية والفنية، وهناك الكثير من الأعمال التى تصلح أن تكون درامية فى السينما والتليفزيون وتصدر للخارج، ولا بد أن نعود لتقديم أعمالنا التراثية، سواء ألف ليلة وليلة أو غيرها.

وأضاف ياسر جلال، وجدت صعوبات كبيرة جدا، سواء فى الملابس أو أجواء التصوير الصعبة، التى تتطلب السفر لأماكن ذات طبيعة مختلفة، وعدد ساعات التصوير والإضاءة والمؤثرات الضوئية والدخان، كل ذلك يؤثر على الممثل، ولكن الفنان يتحمل من أجل أن يخرج العمل بالمستوى المطلوب، وكل ذلك يهون أمام حب الإنسان لمهنته وشغفه بها، وفى النهاية الفنان يكون سعيدا بكلام الجمهور أو أن ناقدا يكتب عن العمل ويقدر المجهود.

يعد مسلسل جودر واحداً من الأعمال ذات الطابع الخاص، والذى يتمتع بأجواء تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية "جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار".

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان