شكرا لقرائتكم خبر عن چومانا مراد: نعنانة فى عتبات البهجة شعبية وتعمدت وجود لكنة فى كلامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة چومانا مراد خلال حضورها ندوة الخليج 365 تفاصيل الشخصية التي قدمتها في عتبات البهجة حيث قالت : شخصية نعناعة هي شخصية شعبية وأنا قد سبق لي وقدمت العديد من الشخصيات الشعبية سواء في السينما أو التلفزيون ، لذا كنت حريصة كل الحرص ألا أقدم شخصية تشبه الأخري خاصة أن رمضان الماضي قدمت شخصية مراسي في مسلسل بابا المجال وهي شخصية شعبية كذلك ونجحت نجاحا كبيرا ، ونعناعة هي امرأة شقيانة وللعلم قررت ألا أضع أي مساحيق تجميل علي وجهى أثناء التصوير فكنت أظهر بطبيعتي حتي أن المخرج مجدي أبو عميرة قالي لي " أنتي جريئة أوي " ، فأنا لا يهمني شكلي ولكن يهمني أن أصل للناس وأكون قريبة منهم .

وأوضحت أن نعناعة هي ست في الشارع فكي لا تكون مطمع لأي شخص كان لابد أن اتحدث بصوت عال وتكون مسترجلة وتعمدت أن يكون لها لكنة معينة في الكلام ، والناس قد أحبت شخصية نعناعة لأن دمها خفيف، وأضافت جومانا، وهي علي النقيض في البيت فنجد أن هناك فرق كبير بين مشاهدها في البيت ومشاهدها في الشارع ، وأنا قد وضعت بصمتي علي الورق بالتأكيد فالفنان عندما يأتي له سيناريو لابد أن يضع بصمة له فيه ويجعل الشخصية لحم ودم .

يذكر أن مسلسل عتبات البهجة الذى يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، يقوم ببطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عمرو صحصاح، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.