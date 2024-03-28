شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: مسلسل جودر رحلة مليئة بالعبر والحكم والمبادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم ياسر جلال لـ الخليج 365 إن مسلسل جودر، حدوتة بها جانب إنسانى شديد الخصوصية، خاصة فى شكل العلاقات بين الأخ وأخواته، وصراع الإنسان الداخلى ما بين الاستسلام للشر أو الحفاظ على الخير الموجود داخلنا، العمل رحلة مليئة بالعبر والحكم والمبادئ.

وأضاف ياسر جلال أن تقديم جزء ثاني يتوقف على الكتابة، التأليف فى هذا المجال يحتاج وقتا طويلا، والكاتب أنور عبد المغيث بذل مجهودا كبيرا، إضافة إلى أن الإنتاج مكلف، لكن إذا توفر النص الجيد المنضبط والإنتاج الكافى لمثل هذه الأعمال، من المؤكد أن أوافق ما دام هناك جهة إنتاجية تستطيع، وأتمنى أن نقدم فى كل عام أعمالا تراثية وقصص ألف ليلة وليلة.

وأضاف ياسر جلال، مسلسل جودر أول تعاون بينى وبين المخرج إسلام خيرى، ولكننى وجدت نفسى أتعامل مع فنان كبير ومحترم ومخرج مهذب وراق، مخرج يبذل مجهودا رهيبا، وحقيقة استمتعت جدا بالعمل معه وأضاف لى الكثير، ونحن أصبحنا أصدقاء وأريد أن أبارك له على المسلسل، وأوكد كلامى بأن العمل سيكون مفاجأة هذا العام.

يعد مسلسل جودر واحداً من الأعمال ذات الطابع الخاص، والذى يتمتع بأجواء تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية "جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار".

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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