مفاجأة لمحبي ياسمين عبد العزيز.. هذا ما تحضره لرمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن عودتها إلى الدراما في الموسم الرمضاني المقبل 2025، بعد غيابها عن الموسم الحالي، حيث أكدت خلال لقائها ضمن برنامج “عرب وود”، أنها في صدد التحضير لمسلسل جديد تعود به إلى الدراما الرومانسية، بعد ابتعاد عن هذا النوع من الدراما منذ تقديمها مسلسل “ونحب تاني ليه” في عام 2021، بمشاركة النجمين كريم فهمي وشريف منير.

وتمنت ياسمين عبد العزيز أن ينال مسلسلها الجديد في رمضان المقبل إعجاب جمهورها وكل محبيها.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “ضرب نار”، والذي تعاونت فيه مع طليقها الفنان أحمد العوضي، حيث قدمت شخصية “مهرة”، الفتاة الشعبية ابنة منطقة شبرا، التي تعيل إخوتها، وتتكفّل بكل مصاريفهم، وخلال رحلتها تقع في غرام “الكوماندا”، ولكن يمر الثنائي بأزمات متلاحقة وصراعات، خلال أحداث المسلسل.

وشارك في بطولة المسلسل: ماجد المصري، انتصار، سهير المرشدي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.