ميرنا وليد - بيروت - قام الممثل لوسيان لافيسكونت بطل Emily in Paris مؤخرًا ببطولة فيديو موسيقي للفنانة العالمية شاكيرا ومن وقتها لا يفترقان ابدا.

ورصدت عدسات الباباراتزي شاكيرا ولوسيان وهما يخرجان معًا ليلة الثلاثاء، بعد أن أبهرت المغنية جمهور تايمز سكوير بأداء رائع، وتم تصويرها هي ونجم Emily in Paris أثناء تناولهما الطعام في كاربوني في مدينة نيويورك.

في الصورة، اختار كل من شاكيرا، 47 عامًا، ولوسيان، 31 عامًا، اطلالة سوداء اللون وظهرا منسجمان للغاية وكأن علاقة حب بدأت تنشأ بينهما بشكل واضح الا انهما لم يؤكدا الامر.

كانت هذه تفاصيل خبر شاكيرا تواعد بطل Emily in Paris الذي يصغرها بـ 16 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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