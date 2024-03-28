بالفيديو: العنود اليوسف تتأثر بالدموع بعد مفاجأة زوجها لها

انتشر مقطع فيديو لمشهورة التواصل الاجتماعي “العنود اليوسف” وثق خلاله زوجها ردة فعلها بعد تحضيره مفاجأة لها.

وظهرت العنود اليوسف في الفيديو وهي تتفقد هدية زوجها التي أثارت مشاعرها وجعلتها تبكي.

وتضمنت الهدية باقات من الورود الجميلة يتوسطها ساعة راقية، بينما عبرت مشهورة التواصل عن سعادتها البالغة بالمفاجأة.

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