شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 3.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 3، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة dmc، جلسة بين فراولة والشخص الصينى "يانج" صاحب الشركة التي تعمل بها حول طبيعة العمل لديه.

وتقابل الدكتور إبراهيم وفراولة في أول تعارف بينهما بعد واقعة إنقاذ الفتاة من الانتحار في الحلقة الأولى من المسلسل، وشدت طريقة فراولة في الحديث، الطبيب النفسي الذي ظل ينظر لها بإعجاب.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

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