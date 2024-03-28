شكرا لقرائتكم خبر عن الأردني أنور خليل عن مشاركته في مليحة: تجربة رائعة وفلسطين قضيتي الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الأردني أنور خليل عن سعادته البالغة بالمشاركة في مسلسل مليحة، الذي يعرض حاليا خلال موسم دراما رمضان 2024، إذ يجسد دور جد مليحة خلال أحداث العمل.

وقال لـ ”الخليج 365” إن العمل يعد تجربة مهمة جدا للحديث عن القضية الفلسطينية، كما أنه خطوة رائدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لنقل معاناة الفلسطينيين وأنه سعيد للمشاركة في هذه التجربة، ومخرجها الرائع عمرو عرفة.

وتابع أن مسلسل مليحة يمثل عودته إلى الدراما المصرية بعد غيابه عنها منذ عام 2009، عندما شارك في مسلسل "في إيد أمينة"، بطولة النجمة يسرا، بعد سلسلة من المشاركات الفنية منذ الثمانيات، مشيرًا أنه مهم جدا تناول ما مر على فلسطين خلال السنوات الماضية، ومعانتها حتى الآن.

كما ذكر أنه لم يجد أي صعوبة في التحضير للدور، فهو في الأساس من أصل فلسطيني، ويعرف غزة وفلسطين وما مر عليها جيدا، وملم بكافة تفاصيلها، فهي قضيته الأولى، لافتا إلى أنه بعد ترشيحه للدور جاء إلى مصر قبل التصوير بأيام وكان هناك جلسات عمل مكثفة مع المخرج عمرو عرفة وباقي فريق العمل، للوقوف على تفاصيل الشخصيات.

وعن تحضيره للدور، أوضح أنه كان يحتاج إلى معايشة له، لذا قام خلال التحضير بتطويل ذقنه، ليبدو أكبر سنا، إذ إنه يجسد دور جد كبير في السن، فضلا عن قيامه بالوقوف على عصا ليدخل في مود الشخصية أكثر، متمنيا أن يكون العمل هو مفتاح لاستكمال عمله في مصر.

ولفت إلى أنه على الرغم من الطقس البارد وقت التصوير إلا أن حارة العمل والصداقة كان لها دفء خاص، حتى المشاهد الصعبة الخاصة بالتفجير والمعارك، كان تنفيذها من خلال أشخاص محترفة، مضيفا: "وكان هناك تعاون كبير من فريق العمل سواء ممثلين أو مخرجين أو شركة الإنتاج".



مليحة



مسلسل مليحة



مليحة