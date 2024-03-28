شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ ياسين التهامى يجرى بروفته النهائية قبل حفله بالأوبرا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشيخ ياسين التهامي من إجراء البروفة النهائية مع فرقته الموسيقية قبل حفلته بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وبدأت العشرات من جماهير الشيخ تهامي من التوافد إلى الأوبرا لحضور الحفل والاستمتاع بالسهرة الرمضانية الخاصة للشيخ ياسين التهامي، وانتهت كل تذاكر الحفل منذ أسبوعين تقريبا، ويتوقع أن يشهد الحفل إقبالا شديدا من محبي الشيخ الذين يحرصون على الحضور في جميع حفلاته.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة.

وأبدى الشيخ ياسين التهامى سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية، مؤكدا أن الإنشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريديه وعشاقه، كما أنه يشهد تطويراً غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.



الشيخ ياسين التهامي يجرى بروفته الأخيرة قبل حفله بالأوبرا



الشيخ ياسين التهامي يجرى بروفته الأخيرة قبل حفله بساعة بالأوبرا



الشيخ ياسين التهامي يجرى بروفته الأخيرة قبل حفله بالاوبرا



الشيخ ياسين التهامي يجرى بروفته الأخيرة قبل حفله بالاوبرا



الشيخ ياسين التهامي