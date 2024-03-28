شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 3 .. دياب يرثى زملاءه فى الجيش باكيا بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلم أدهم - دياب من مجدي بعد إفاقته فى المستشفى أن هناك 5 أشخاص استشهدوا خلال الهجوم الإرهابي عليهم عند معبر السلوم، وهو ما يحزنه ويصدمه بشدة، ليطلب منه أن يذهب إلى المشرحة لتوديعهم، خلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 3.

وبالفعل يذهب أدهم برفقة مجدى إلى المشرحة، في مشهد مؤثر، ووسط بكائه، يردد راثيا زملائه: "سبقتونا يا رجالة أنا عارف إنكم في مكان أحسن، ويشهد ربنا أنكم أبطال وده اللي هيصبرنا على فراقكم، فديتم بلدكم، ودفعتم حياتكم تمن عشان ناس تانية تعيش، مع السلامة يا أبطال مع السلامة يا رجالة".

وكانت الحلقة 3 من مسلسل مليحة شهدت قامت معركة قتالية بين أدهم (دياب)، وقوات حرس الحدود وبعض العناصر الإرهابية، وتصدى لها القوات ولكن يخبر أحد القوات أدهم أن هناك سيارة محملة بمواد متفجرة تأتى نحوهم، ليطمئنهم أدهم، ويذهب بسيارة أخرى باتجاهها ويقوم بإصابة السائق وقتله، ثم الخروج من السيارة سريعا قبل أن تنفجر الأخرى لحماية قواته، ويبدأ العناصر الإرهابية الدخول في السرب الخاصة بهم.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



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