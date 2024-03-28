شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 18.. جمال يوسف يعترف بأن سيمون حرضته على قتل غادة عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث قام الضابط "حسام" بتفتيش غرفة "متولى" جمال يوسف، وبعد عثوره على الأموال التي حصل عليها من "سميحة" سيمون، اعترف له "متولى" بكل شيء.

واصطحبت الشرطة "متولى" للقسم وأثناء خروجه من الفيلا، قام "حسن ضرغام" أحمد ماهر بتعنيفه، فيما فعله، وأخبره بأنه لن يأخذ باقى أسرته بما فعله، وطلب منه أن يقوم بتطليق زوجته.



وشهدت الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب تعرض "عايدة" غادة عبد الرازق، لحادث سيارة بفعل فاعل لعدم وجود فرامل به.

وأخبر "مصطفى" محمد علي رزق والده "حسن ضرغام" بما حدث لـ"عايدة" لينفعل ويتصل بـ"إسماعيل الغول" ويقوم بتهديد إذا حدث شيئاً لـ "عايدة" سيقتلهم جميعا.

طلب "حسن ضرغام" أحمد ماهر، من ابنه "مصطفى" محمد على رزق، أن يصطحبه للمستشفى للاطمئنان على "عايدة" غادة عبد الرازق.

وخرجت "عايدة" من المستشفى وأخبرت والدها بأنه ليس هناك داعٍ لزيارتها، وقامت باحتضانه وأخبرته بأنها ابنة "حسان ضرغام" ولا يمكن كسرها.

عنف "إسماعيل الغول" رياض الخولي، زوجته "سميحة" سيمون" بعدما قامت بتدبير حادث "عايدة" غادة عبد الرازق.

وأخبرها "إسماعيل" بأن ما فعلته هو تسرع منها، خاصة بعدعلمهعم بسفر "سامح" أحمد ماجد، كما أخبرها بأن هناك استفادة مما فعلته حيث علم "إسماعيل" بأن "حسان ضرغام" يتكلم وليس فاقد الصوت كما ادعى.

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