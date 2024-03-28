شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد الفنى على الكشوطى للقاهرة الإخبارية: نجاح لحظة غضب يعود لإيمان watch it بالشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الفني على الكشوطي إنّ مسلسل لحظة غضب تناول المرأة المقهورة بطريقة مختلفة، مشددًا على أن هذا الأمر مفتوح للنقاش دائما، سواء فى السينما أو التليفزيون وهو ما يحسب لمنصة watch it التى تؤمن بأهمية الشباب وتراهن دائما عليهم.

وأضاف الكشوطى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة النشرة الفنية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تناول المسلسل لهذا الأمر مختلف، من حيث الإثارة بداية من أول حلقة حتى النهاية، وهناك اختلاف على مستوى تنفيذ المشروع وشكله على الشاشة، وطريقة التصوير والسيناريو والحوار وقفلات الحلقات".

وتابع الناقد الفني: "كل تلك التفاصيل جعلت مسلسل لحظة غضب لا يشبه أي مسلسل آخر ناقش نفس الأمر، وهذا المسلسل من واقع الحياة، فهناك نساء مقهورات وأزواج يقهرون أزواجهن ويضغطون عليهن ويتعاملون معهن على أنهن أقل منهم، وإن الراجل هو المتحكم فى مراته، ويقلل من كرامتها وشخصيتها وهذا الأمر موجود في العالم كله وليس دولة دون أخرى".

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