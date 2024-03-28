شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 18.. سلوى خطاب تكتشف هروب ابنتها نور إيهاب من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثا مثيرة، حيث دخلت هالة - سلوي خطاب، حجرة ابنتها فرح- نور إيهاب، ولم تجدها في الغرفة، ووجدت شرفة الغرفة مفتوحة، ففهمت على الفور أنها قد هربت، بعد أن قررت هالة حبسها في المنزل عندما اكتشفت تعاطيها للمخدرات، فاستنجدت هالة بابنتها منار- ميار الغيطي، حتى يجدوا حلا.

وكانت قد كشفت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل صدفة ذهاب فؤاد- خالد الصاوي، لمنزله بعدما زار ابنته صدفة، وقابلته زوجته هالة- سلوى خطاب، التي رفضت دخوله البيت، وطردته، وتحدته أنها ستجعل ابنتها منار- ميار الغيطي، تتزوج من معتز- فراس سعيد، وحاول فؤاد أن يدخل ليسلم على أبنائه قبل رحيله، لكنها رفضت وطردته.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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