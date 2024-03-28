شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 18 .. مربوحة تبلغ الكبير بحملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكبير أوى 8 بإقناع فروحة - دنيا سامى، مربوحة - رحمة أحمد أن تبلغ الكبير بأنها حامل حتى لا يخونها ويتركها وتشك، مربوحة فى الكبير وتبلغه أنها حامل، ويعبر الكبير عن سعادته الشديدة بهذا الخبر.

ولكن تقلق مربوحة أن الكبير يكتشف أمر كذبها عليه ويتصل بدكتور ربيع - بيومى فؤاد حتى يطمئن عليها وتعطيه رشوة 10 آلاف جنيه من أجل أن يبلغ الكبير بأنها حامل.

وفى أول الحلقة حاولت فروحة - دنيا سامى التغزل والتقرب من جونى لأنها معجبة به، وكان جونى يتحدث فى الموبايل مع الكبير وأبلغه أن المشروع الذى يريد الدخول فيه الرجل طلع نصاب، لتساعده فروحة فى الكلام ويتعجب من أسلوبها وطريقتها.

يعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

