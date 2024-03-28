شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 18.. سلوى خطاب تطرد خالد الصاوي من بيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ذهب فؤاد- خالد الصاوي، لمنزله بعدما زار ابنته صدفة، وقابلته زوجته هالة - سلوى خطاب، التي رفضت دخوله البيت، وطردته، وتحدته أنها ستجعل ابنتها منار- ميار الغيطي، تتزوج من معتز- فراس سعيد، وحاول فؤاد أن يدخل ليسلم علي أبنائه قبل رحيله، لكنها رفضت وطردته.

وكانت قد توالت الأحداث خلال الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث عاتبت صدفة- ريهام حجاج، أختها حنان- رحاب الجمل، واتهمتها أنها قد باعتها لأبيها- خالد الصاوي، ولكن بررت حنان فعلتها أن فؤاد كان يهددها بأنه سيؤذيها ويؤذي أولادها، وأن النقود التي كانت تأخذها منه أحتفظت بها حتي تقوم بتجهيز صدفة منها، فسامحتها صدفة على فعلتها.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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