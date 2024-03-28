شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 3 .. شهريار يهدد شهر زاد حتى تنهى حكاية جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر شهريار - ياسر جلال عرضا راقصا وظهرت المطربة كارمن تغنى وبعد العرض هدد شهريار شهرزاد - ياسمين رئيس أن عليها أن تنهى قصة جودر المصرى، ولا تأجل باقى الحكاية للغد خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on.

واستكملت شهر زاد الحكاية، وذهبت فاطمة - آيتن عامر والدة الرضيع جودر إلى عبد الله الحطاب - عبد العزيز مخيون لتفهم ماذا يحدث لطفلها من الشامة والحلق الذهب فى أذنه، ليقول لها إن فى عيون شريرة متكلمة عليه وإن الحلقة سوف تحميه لحد ما يكبر.

مسلسل جودر



مسلسل جودر الحلقة 3