شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 18.. غادة عبد الرازق تتوعد سيمون ورياض الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث ذهب "ياسين" للاطمئنان على عايدة بعد تعرضها لحادث، وأخبرها بأنه جاء للاطمئنان عليها.

وأخبرته "سميحة" بأنها ستنتقم من زوجة والده "سميحة" سيمون، بعد أن دفعت أموالا لـ "متولى" لكى يتخلص منها، كما أخبرته بأنه إذا كان بالفعل "سامح" سافر للخارج ستنتقم من والده وتتخلص منه.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب تعرض "عايدة" غادة عبد الرازق، لحادث سيارة بفعل فاعل لعدم وجود فرامل به.

وأخبر "مصطفى" محمد علي رزق والده "حسن ضرغام" بما حدث لـ"عايدة" لينفعل ويتصل بـ"إسماعيل الغول" ويقوم بتهديده إذا حدث شيئاً لـ "عايدة" سيقتلهم جميعا.طلب "حسن ضرغام" أحمد ماهر، من ابنه "مصطفى" محمد على رزق، أن يصطحبه للمستشفى للاطمئنان على "عايدة" غادة عبد الرازق.وخرجت "عايدة" من المستشفى وأخبرت والدها بأنه ليس هناك داعٍ لزيارتها، وقامت باحتضانه وأخبرته بأنها ابنة "حسان ضرغام" ولا يمكن كسرها.عنف "إسماعيل الغول" رياض الخولي، زوجته "سميحة" سيمون" بعدما قامت بتدبير حادث "عايدة" غادة عبد الرازق.

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