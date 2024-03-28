مرام البلوشي تُعلن عن موعد مسرحية الرعب “ساحرة الشمال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة مرام البلوشي عن مسرحيتها التي ستقدمها على مدى عشرة أيام من أول يوم عيد الفطر بعنوان “ساحرة الشمال”، وهي مسرحية رعب وفكاهية أيضاً، وكتبت: “اعتباراً من أول أيام العيد ولمدة 10 أيام فقط مسرحية “ساحرة الشمال” للكبار فقط على مسرح نادي القادسية، التأليف والإخراج المسرحي عبدالعزيز المسلم والمخرج المنفذ عبدالله المسلم”.

مسرحية “ساحرة الشمال” هي امرأة غامضة تحمل أسراراً من الرعب والسحر، ولم يتمكن أحد إلى الآن من معرفة حقيقتها والكشف عن صلتها بالجن، فهي ساحرة عاشت في العام 1822 وماتت من دون أن يجدوا لها قبراً، وكل ما نعرفه عنها أنها سكنت بيتاً مهجوراً لم يدخله أحد بعدها، وفي العام 1933 سكن شاب مع زوجته بيتاً مهجوراً في إحدى قرى شبه الجزيرة العربية؛ ليكتشف سر ساحرة الشمال ويعيش أحداثاً مرعبة.

وكانت الفنانة مرام البلوشي قد شاركت خلال الموسم الرمضاني بعملين الأول مسلسل “ملفات منسية”، تتطرق قصة مسلسل “ملفات منسية ” لقضية مهمة وحساسة، وهى قضية اختطاف الأطفال بدولة الكويت، وذلك خلال الحقبة ما بين ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الحالي، ويشارك في بطولة العمل شجون الهاجري، عبد الله بوشهري، شيماء سيف، مرام البلوشي، حسن عبد ال، محمد هاشم وآخرون، والعمل من تأليف محمد النشمي، ومن إخراج مناف عبد ال، والعمل الثاني مسلسل “الخن”، والذي يأتي في إطار تراثي، تدور أحداث المسلسل في فترة نهاية الأربعينيات من القرن العشرين، وداخل سراديب مركب كبير على خط طريق التجارة البحرية الذي يصل بين الكويت وزنجبار، من ﺇﺧﺮاﺝ: حسين دشتي وﺗﺄﻟﻴﻒ بدر الجزاف، محمد العنزي، ومن بطولة الفنان محمد المنصور، أسمهان توفيق، حسين المنصور، سماح، خالد البريكي، فيصل الدوخي، مرام البلوشي، هيلدا ياسين، جمال الردهان.