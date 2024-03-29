شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 3 .. نور اللبنانية بمشهد استعراضى ساحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بأداء استعراضي ساحر، وعلى أنغام موسيقية تراثية، تستعرض نور اللبنانية رقصة فاتنة، وذلك من خلال شخصية شواهي، الساحرة الشريرة التي تجسدها نور ضمن أحداث مسلسل جودر ضمن أحداث الحلقة 3 المأخوذ من حكايات ألف ليلة وليلة، والذي يعرض على منصة watch it وقنوات ON.

وتشكلت شواهي خلال المشهد في هيئة جارية واختارت ملابس راقصة بألوان مبهرة مع شعر كستنائي أحمر، فأضفى ذلك على المشهد جاذبية وطابعاً أنثوياً أثير، وفي الوقت ذاته ممزوجاً بالقوة والسحر.

وما جعل هذا المشهد لافتًا للنظر هو الاستعراض الفاتن والساحر الذي قامت به نور، حيث قدمت رقصة فنية رائعًة على موسيقى شرقية تراثية، بهدف إغواء سالم (وليد فواز) ، لاستدراجه إلى فخها من أجل الإيقاع بأخيه جودر (ياسر جلال).

تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان