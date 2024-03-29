شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس من كواليس تحضير مشهد رقص شهرزاد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين رئيس على حسابات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها صورا من كواليس تدريباتها على مشهد رقص شهرزاد في أول مقابلة لها مع شهريار، والذي حصد ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور، حيث تقدم ياسمين رئيس دور شهرزاد الشهيرة في مسلسل ألف ليلة وليلة فى موسم رمضان 2024.

ويعرض مسلسل جودر ألف ليلة وليلة على قناة ON ومنصة Watch it وتقوم ياسمين رئيس بدور شهرزاد والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.

وقد حصلت النجمة ياسمين رئيس مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها " أنا لحبيبي" في الدورة 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما. وعلي صعيد آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها " الفستان الأبيض" والذي مقرر عرضه في النصف الثاني من العام.

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كواليس تحضير مشهد رقص شهرزاد



كواليس تحضير مشهد رقص شهرزاد



تحضير مشهد رقص شهرزاد



كواليس تحضير مشهد رقص شهرزاد



ياسمين رئيس



ياسمين رئيس



كواليس تحضير مشهد رقص شهرزاد



ياسمين رئيس



كواليس تحضير مشهد رقص شهرزاد



ياسمين رئيس في مشهد رقص شهرزاد



ياسمين رئيس من كواليس تحضير مشهد رقص شهرزاد